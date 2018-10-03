Соединенные Штаты устанавливают полный контроль над биологическими объектами и исследованиями смертельно опасных вирусов на Украине. Об этом сообщили хакеры команды «Киберберкут», которые обнародовали очередную порцию секретных документов.

















Аналитики «Киберберкута» проанализировали полученные документы. Они сделали вывод, что США теперь могут контролировать эпидемиологическую ситуацию на Украине. Американские разработчики бактериологического оружия получили доступ ко всем разработкам, связанных с эпидемиологией.

Сейчас Украина располагает большой базой вирусов, разработанных еще в советское время. Их штаммы теперь получили американцы. Стоит отметить, что аналогичный проект Соединенных Штатов работает в Грузии. Там США получили под свой контроль бывшую советскую лабораторию. По некоторым данным, там велись разработки новейших штаммов на базе имеющихся советских вирусов. Они были испытаны на российской территории. В Краснодарском крае была зафиксирована вспышка опасного заболевания, которым были заражены домашние животные.

Как пояснили представители российского контрразведывательного ведомства корреспонденту АН, тогда было установлено, что источником заразы стал новый вирус, который был разработан американцами в грузинской лаборатории.















