Путин подписал пакет изменений в пенсионное законодательство

Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба Кремля.Речь идет о документе, предполагающем повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 60.

Также дается право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.

В конце сентября депутаты Государственной Думы одобрили инициативу в третьем чтении, а уже 3 октября ее поддержали члены Совета Федерации.