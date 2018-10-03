Путин подписал пакет изменений в пенсионное законодательство
3 октября 2018, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]
Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, сообщает пресс-служба Кремля.Речь идет о документе, предполагающем повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин - до 60.
Также дается право выходить на пенсию на два года раньше для людей с большим страховым стажем (42 года и 37 лет для мужчин и женщин соответственно) и разработка программ поддержки занятости и переквалификации граждан старшего возраста.
В конце сентября депутаты Государственной Думы одобрили инициативу в третьем чтении, а уже 3 октября ее поддержали члены Совета Федерации.
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