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Фейсбук заблокировал военное ведомство ДНР
3 октября 2018, 19:19 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Американская социальная сеть ввела блокировку официальной страницы представительства ДНР в СЦКК. О блокировке своей странички сообщило само ведомство. «Публикация вашей Страницы отменена за враждебные высказывания», — пояснил Фейсбук владельцам сообщества донецкого СЦКК.
Военное ведомство ДНР обжаловало блокировку. После это она была окончательно удалена администрацией социальной сети.
«Считаем действия компании Facebook актом политической цензуры, направленным на уничтожение альтернативных информационных источников», — пояснило свою позицию представительство ДНР в СЦКК. В настоящий момент у ведомства сохранились странички в других социальных сетях. Кроме того для сообщения оперативной информации донецкое представительство в СЦКК использует официальный сайт.
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