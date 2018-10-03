Путин назвал отравленного Скрипаля подонком и предателем Родины
3 октября 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Владимир Путин высказал свое отношение к бывшему сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю в Солсбери. Он отверг причастность России к инциденту, но назвал при этом Скрипаля предателем и подонком.
Путин напомнил в ходе выступления на пленарном заседании Международного форума «Российская энергетическая неделя» , что когда-то Скрипаль отсидел за решеткой в общей сложности пять лет. Он отметил, что некоторые информационные источники считают Скрипаля чуть ли не правозащитником, а он просто шпион, предатель. Глава российского государства отметил, что чем быстрее закончится развернутая информационная кампания вокруг него, тем лучше.
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