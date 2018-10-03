Татьяна Тарасова получила премию ТЭФИ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова была удостоена премии ТЭФИ за вклад в сферу телевизионного искусства среди спортивных комментаторов.

Жюри была высоко оценена работа Тарасовой во время прямых эфиров Олимпийских игр - 2018 на Первом канале. Зрители в зале встали, когда 71-летняя Тарасова поднялась на сцену.

Вручение премии стало для тренера полной неожиданностью. Татьяна Анатольевна призналась журналистам, что особенно приятно получить награду после критики, которая на нее обрушилась ранее. Журналистом Тарасова себя не считает, просто любит фигурное катание.