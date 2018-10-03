Геронтолог рассказал, почему россияне думают, что старость наступает в 50 лет

Как считают участники опроса ВЦИОМ, старость для россиян наступает с 50 до 59 лет. Некоторые россияне считают стариками людей моложе 40 лет.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев согласился, что выглядеть, как старик человек может и в 50 лет. Однако при этом он психологически ощущает себя намного моложе. Об этом сообщает НСН.

«Есть разные понятия возраста: биологический, календарный, психологический. Эти понятия между собой очень часто разнятся. Нередко мы говорим: “Ему еще только 50 лет, а он выглядит как глубокий старик”. Разницу в этих понятиях мы понимаем, а объяснить их довольно сложно. Существует ряд физиологических показателей и их нормативы для разных возрастов», - рассказал геронтолог.