Тату во время беременности сделало девушку инвалидом

Беременная 16-летняя жительница Колумбии потеряла ребенка и стала инвалидом после того, как сделала татуировку на правой груди. В ее организм попала инфекция. Врачи сказали, что она никогда не сможет ходить.

Луизе понадобилась также помощь психолога, чтобы справиться с серьезным стрессом и депрессией. Девушка решила рассказать о своих проблемах, чтобы другие хорошо подумали, прежде чем наносить татуировки на свое тело.