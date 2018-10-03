Тату во время беременности сделало девушку инвалидом
3 октября 2018, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Беременная 16-летняя жительница Колумбии потеряла ребенка и стала инвалидом после того, как сделала татуировку на правой груди. В ее организм попала инфекция. Врачи сказали, что она никогда не сможет ходить.
Луизе понадобилась также помощь психолога, чтобы справиться с серьезным стрессом и депрессией. Девушка решила рассказать о своих проблемах, чтобы другие хорошо подумали, прежде чем наносить татуировки на свое тело.
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