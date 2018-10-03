Все-таки такую популярность и любовь зрителей надо уметь заслужить. Когда на конкурсных показах антрепризных спектаклей на 16 фестивале «Амурская осень» в Благовещенске представляли жюри, имя председателя заслуженного артиста России Максима Аверина тонуло в овациях. Да что зрители, я во время интервью обратилась к актеру по имени Олег, на что он, ничуть не обидевшись, с улыбкой сказал – «Можно и так». Хирург Олег Брагин из сериала «Склиф» и следователь Сергей Глухарев из «Глухаря» стали настоящим звездным часом в карьере артиста Театра Сатиры с июня этого года.

Конкурсный показ предварили внеконкурсным спектаклем «Там же, тогда же» по пьесе Бернарда Слейда - с участием Максима Аверина и Анны Якуниной. Успех был грандиозный, оргкомитету фестиваля пришлось сделать дополнительный показ в филармонии. В конкурсе показали десять антреприз.

- Максим, какой антрепризы, на ваш взгляд, достоин современный российский зритель, и почему вы назвали ее «противоречивым явлением»?

- Публика должна чувствовать, что ее уважают, не опускаясь до фамильярности и заигрывания, оригинальность совсем не в этом. В Благовещенске, вы видели, очень благодарный зритель, но это не значит, что ему нравится все, что показывают. Мне кажется, пришло время, когда в антрепризе нужно что-то менять, нельзя средне делать свою работу, публика заслуживает большего. Прежде всего, конечно, поражает «драматургия», это какой-то сборник анекдотов и крылатых фраз из интернета. Неслучайно так выигрышно смотрелся на общем фоне спектакль «Билокси-блюз», 30 лет назад поставленный Олегом Табаковым по замечательной пьесе Нила Саймона. Восстановлен Денисом Никифоровым, и история американских парней, проходящих подготовку в учебке перед отправкой на фронты Второй мировой войны до сих пор трогает сердца зрителей. Призом за сохранение человеческих ценностей отметили мы и «Незнакомку», вместе со мной в жюри работали театральный режиссер, актриса Ольга Великанова, заслуженный артист России Андрей Градов, главный редактор сайта «kino-teatr.ru» Жан Просянов и актер Никита Тарасов. А вот в спектакле «Гамлет.Очная ставка» мы не увидели ничего оригинального, считаю, что это просто разбросанная по ролям пьеса.

В переводе с французского антреприза - это предприятие, имеется ввиду, конечно, удачное, способное собрать хорошие деньги, а иначе, зачем затеваться? А для этого нужно наконец начать бороться за качество спектаклей и ввести для артистов клятву, наподобие Гиппократовой – «Не убий!» Мне, например, непонятно, когда с оттенком снисходительности о спектакле говорят – «Это же антреприза, чего вы хотите?!» Не понимаю разницы и начинаю думать, а какая же градация должна существовать для актеров – «Здесь я работаю на полную катушку, а здесь как бы не всерьез»?! «Как бы» - понятие, неприемлемое для артиста, тем более, оно не может быть оправданием халтуры.

- Вы с Анной Якуниной привезли свою антрепризу – «Там же, тогда же» по знаменитой пьесе Бернарда Слейда, как работалось над ней?

- Когда предлагают антрепризный материал, прежде всего смотришь, трогает ли тебя история, интересны ли режиссер и партнеры, с которыми предстоит пройти путь с момента читки пьесы до премьеры? У меня, конечно, завышенная планка, я так устроен и по-другому не хочу существовать в профессии. Для меня нет понятий – «антреприза», «концерт», «съемочная площадка», неважно, кто со мной в паре – Михалков или Пупкин, есть работа артиста, я уважаю свою профессию и не позволю себе в ней халтурить.

Пьеса Бернарда Слейда с огромным успехом шла на Бродвее, по ней снято несколько фильмов, она переведена на разные языки, в том числе, на русский. В России впервые была поставлена в 1991 году Леонидом Трушкиным, и в самом знаменитом составе играли Константин Райкин и Татьяна Васильева. Легендарная пьеса, и неправда, что с эротическим привкусом, разве эротика и секс могут быть раздельны с жизнью? Это история двух людей, которые тянутся друг к другу, понимая, что встреча раз в году - их спасение от одиночества. Несмотря на то, что живут они в прекрасных семьях, их уже четверть чека все равно тянет друг к другу, потому что это единственная возможность, так сложилось, побыть такими, какие они есть на самом деле. У Слейда пьеса шла под названием «На том же месте в будущем году», у Леонида Трушкина – «Там же, тогда же», это более точный перевод, наш режиссер Мирослав Малич с благословения Трушкина использовал это же название.

- Расскажите о партнерше Анне Якуниной, с которой вы дружите более двадцати лет.

- Очень близкий мне человек, и для спектакля это тоже имеет большое значение, потому что, рассказывая истории своих героев, мы рассказываем историю нашей жизни. И совсем не обязательно должны состоять в интимной связи, гораздо большее значение имеет связь душевная, духовная, даже, я бы сказал, семейственная. С одной стороны, это проще, хорошо знаешь своего партнера, но и ответственней, потому что нет ничего хуже видеть, как люди за кадром лучшие друзья, а входят в кадр, и - не возникает никакой «химии».

Мне повезло, Анна Якунина - блистательная артистка, прекрасный человек, и несмотря на то, что я мужчина, а она женщина, мне бывает очень комфортно рядом с ней, потому что я знаю, только не смейтесь, Аня - надежная опора. Да вы наверняка это считывали в наших совместных кадрах в «Склифе», где мы тоже играем близких друг другу людей. Конечно, нам проще с «химией», мы понимаем, что хотим сделать, сыграть, у нас очень много налетанных вместе часов, и это важно.

- Вы начинали с большого кино - «Магнитных бурь» Абдрашитова, была у вас роль в «Докторе Живаго» Прошкина, а потом стали героем популярных сериалов «Глухарь» и «Склиф», не утомляла эта «бесконечность» кино?

- Тут дело в том, поставлена или нет точка в истории героев. Например, в «Глухаре» я всем был доволен, но в какой-то момент мне показалось, что эта самая точка поставлена, все сыграно и дальше просто было бы не интересно ни актерам, ни зрителям. Конечно, продюсеры готовы были продолжать снимать «Глухаря», кто откажется от успеха? А вот «Склиф» пока не закончен, проект снимается, судя по всему, интерес зрителей и создателей не гаснет.

- Вы разгадали секрет, что так привлекает людей в этой истории?

- Секрет прост – мы старались хорошо делать свою работу. Не произносили текст, не занимались художественной ходьбой, а использовали в полной мере элементарные вещи своего актерского багажа. Ну, если ты играешь врача, включай наблюдение, убедительно работай с предметами, вспомни об актерской включенности... А отзывы зрителей, они самые разные. Пишут ли мне? Конечно, пишут, и пишут разное, но, знаете, за эти годы произошло столько событий в моей жизни, что стараюсь не замечать плохого, не обращать внимание не лишнее…