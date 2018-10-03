Эксперт рассказал, как проверят регионы с высокой младенческой смертностью

Рост младенческой смертности обозначился в 9 регионах. Там были построены новые перинатальные центры, в период с января по июль текущего года. Такие данные приводятся в отчёте аудитора Счётной палаты Михаила Меня.

Руководитель центра планирования семьи и репродукции, к.м.н. Евгения Балашова рассказала, какие действия будут предприниматься в этих регионах для выяснения причин роста младенческой смертности, как сообщает НСН.

«Каждая гибель ребёнка разбирается местными органами здравоохранения. Рабочая группа Минздрава обычно разбирается с этими вопиющими случаями, особенно, если это какая-то серия смертей. Росздравнадзор тоже будет проверять эти регионы внепланово. Причём он будет осуществлять не только анализ истории болезни ребёнка, но и, наверняка, будут проведены технические, токсикологические экспертизы. Это не останется без внимания», — рассказала она.

Также заместитель руководителя Неврологического центра экстрапирамидных заболеваний и психического здоровья «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами президента РФ, член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов заявил, что винить в росте этого показателя исключительно перинатальные центры неверно, пишет НСН.