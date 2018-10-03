Адвокат рассказал, почему гражданская жена полковника Захарченко покинула РФ

Адвокат гражданской жены полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной Александр Карабанов подтвердил ее отъезд в США. Причина отъезда объясняется опасением уголовного преследования «с целью давления на мужа».

Марина Семынина покинула Россию с дочерью и возвращаться, по словам адвоката, не собирается, сообщает НСН. Как ранее писали СМИ, Семынина покинула нашу страну после ареста доверенного лица Захарченко, юриста Виктора Белевцова. Адвокат полагает, что новых фигурантов «дела Захарченко» следствие также намерено использовать с целью морального давления на подсудимого.

Полковник Захарченко обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года.