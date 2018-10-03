В Балашихе машина вместе с водителем провалилась под землю

В Балашихе произошла необычная авария. Иномарка вместе с водителем за рулем провалилась под землю.

Водитель внедорожника пытался выехать со двора улицы Первомайской, но на одном из участков дороги передняя часть машины неожиданно провалилась в асфальт. К счастью, водитель не пострадал, передает сайт Подмосковье сегодня.

«Насколько мне известно, у машины пострадал передний бампер и частично фары. Сейчас уже приехал эвакуатор и достал автомобиль», – рассказал местный житель.