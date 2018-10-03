Собянин рассказал о масштабной модернизации газового хозяйства столицы

Инновационная модернизация газового хозяйства российской столицы будет продолжена. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В среду градоначальник посетил газорегуляторный пункт (ГРП) «Карачаровская ГС» АО «Мосгаз». В ходе осмотра объекта, который недавно был реконструирован, Собянин отметил, что газовое хозяйство Москвы является крупнейшим и одним из самых технически оснащенных в мире. По словам мэра, за последние годы «Мосгаз» заменил сотни километров распределительных сетей и создал инновационные газораспределительные пункты. Благодаря этому достигнут высокий уровень надежности и безопасности газоснабжения города.

При этом Собянин отметил, что необходимо продолжать, не снижая темпов, замену устаревших газопроводов, проводить профилактику, осуществлять обеспечение безопасности газораспределительных сетей в жилых домах.

Как напомнили в пресс-службе московской мэрии, с 2010 года в городе реализуется крупнейшая программа модернизации, повышения надежности и эффективности газового хозяйства. Данный проект, в частности, предусматривает внедрение новых технологий, повышение автоматизации производственных и технологических процессов на объектах газового хозяйства.