В Волгограде ушли от Москвы и прибились к Саратову

Судьбоносные законы приняла Государственная дума 27 сентября. Кроме «оптимизации» пенсионного возраста депутаты проголосовали в третьем окончательном чтении за закон о переходе Волгоградской области на местное время. Проектам осталось только получить поддержку и подписаться у Президента России. Но это уже, скорее, дело техники.

Закон с философским названием «Об исчислении времени» должен быть исполнен 28 октября. В последнее воскресенье второго осеннего месяца волгоградский регион должен будет отступиться от московского времени и перевести часы на один час вперёд. После долгих споров о времени, которые разрешили вынести на референдум, с небольшим перевесом голосов победили сторонники своего местного пути. По подсчетам избиркома 58,82% от числа участников референдума или 687 028 жителей региона высказались за переход Волгоградской области из второй в третью часовую зону. Против проголосовали 40,16% (469 344 человека). При явке 67%.

В эту же часовую зону ещё два года назад перешёл Саратов. Соседи по-прежнему спорят о плюсах и минусах перехода, как, впрочем, и сами волгоградцы. Сторонники перевода часов объясняют свою позицию тем, что световой день в Волгограде слишком рано заканчивался. Однако когда мы в конце октября переведём стрелки, световой день будет ещё и поздно начинаться. Возможный плюс почувствуется только к лету. А во всем остальном вспомним былые времена: двухразовую встречу Нового года (по местному и по Москве), бдительность при покупке билетов и, особенно, при отправлении поездов, самолетов, временное расхождение в ТВ-программе. Ну, и сверку часов с деловыми партнёрами из столичного региона.