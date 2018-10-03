В Волгограде придумали, как предотвратить кражи люков

16 металлических канализационных люков исчезают с автомобильных дорог Волгограда каждую ночь. В месяц эта цифра приближается к пятистам. Такие цифры привел глава города Виталий Лихачёв.

В администрации пришли к выводу, что остановить поток краж способно только изменение материала, из которого они изготовлены. Например, люки можно делать из сложных композитных материалов, чтобы они выдержали и нагрузку автомобиля, и не представляли интереса для любителей металла. Но пока в нашем городе производителей подобных люков нет.