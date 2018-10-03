Преступник из Тамбовской области избивал и грабил женщин в Подольске
3 октября 2018, 14:48 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, оперативники из Подмосковья задержали в Подольске ранее судимого 36-летнего уроженца Тамбовской области.
Две жительницы Подольска сообщили, что в районе поселка Александровка неизвестный нанес им телесные повреждения и украл сумки с деньгами.
Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, передает сайт Подмосковье сегодня.
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