Преступник из Тамбовской области избивал и грабил женщин в Подольске

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, оперативники из Подмосковья задержали в Подольске ранее судимого 36-летнего уроженца Тамбовской области.

Две жительницы Подольска сообщили, что в районе поселка Александровка неизвестный нанес им телесные повреждения и украл сумки с деньгами.

Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей, передает сайт Подмосковье сегодня.