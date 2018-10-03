Пропавшая в дагестанском Каспийске летом девочка найдена мертвой

Восьмилетняя девочка, пропавшая минувшим летом, 29 июля, в дагестанском городе Каспийске найдена мертвой. По данным республиканского управления СКР, сегодня, 3 октября, следствием получены результаты экспертного исследования.

По данным экспертизы, обнаруженная в сточной канаве города Каспийска девочка - пропавшая бесследно Калимат Омарова.

Следствие установило, что в тот июльский день девочка около полудня вышла из дома, расположенного по улице Генерала Омарова города Каспийска, в ближайший магазин и больше ее никто не видел.

Малышку искали родственники, полиция, спасатели, волонтеры - около двух тысяч человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В ходе расследования дела следствием изучены записи с камер видеонаблюдения, изъятых с близ расположенных объектов. Следователи допросили около 100 человек в качестве свидетелей, проведен поквартирный обход дома, в котором проживал ребенок, признаны потерпевшими и допрошены родители без вести пропавшей.

9 сентября в сточной канаве возле дома № 53 по улице Ленина было обнаружено тело девочки возрастом примерно 8-10 лет, которое находилось в хозяйственной сумке серого цвета.

Для опознания тело было предъявлено отцу без вести пропавшей девочки. Мужчина ее не опознал. Для установления личности, а также причины смерти ребенка следствием были назначены молекулярно-генетическая и судебно-медицинская экспертизы.

Сейчас по делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица, убившего малолетнюю.