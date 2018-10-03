С 5 октября по 16 ноября продлится период ретроградной Венеры, которая создает особый напряженный фон и отправляет решать вопросы прошлого.

Астролог Наталья Захарова рассказала, что все ситуации могут развернуться с точностью до наоборот от того результата, который ждали до этого. Об этом сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

«С пятого октября начинается непростой период в любви, для поддержания гармонии в существующих отношениях, а также для создания новых. В этот период мы будем склонны обращаться к воспоминаниям, ворошить прошлое. В жизни может начаться настоящий сериал с бурными страстями, возвращениями бывших возлюбленных, разгадыванием интриг и тайн», – говорит эксперт.

Также, как пишет Ридус, агентство NASA опубликовало сообщение, что космический телескоп «Кеплер» снова вышел из строя.

«Мы выяснили, что аппарат больше не способен отправлять информацию о своих повреждениях. В связи с этим он снова введен в режим гибернации, на этот раз до 10 октября», - сообщили в агентстве.