Две недели бесплатного теста безлимита на интернет предлагает Tele2

Хотите протестировать бесплатный безлимит на интернет и связь внутри сети? Компания Tele2 запускает двухнедельный тест-драйв нового тарифа «Мой безлимит». Если понравится - останетесь.



Для южноуральцев пакет из безлимитного интернета и звонков внутри сети, а также 500 минут звонков на другие операторы и 50 смсок доступны за 400 рублей. Условия домашнего региона сохраняются в поездках по всей России. А если деньги закончатся, будет доступен «SOS-пакет», который сохраняет клиентам доступ к WhatsApp и навигации «Яндекс».

Как рассказал руководитель компании по стратегическому развитию продуктового портфеля Олег Решетин, большинство абонентов удовлетворены соотношением цены и наполнения текущих пакетных предложений от Tele2, а также дополнительными преимуществами оператора.

- «Мой безлимит» – развитие нашей линейки для того сегмента наших абонентов, которым на регулярной основе требуется очень большой объем передачи данных, - уточнил Олег Решетин.