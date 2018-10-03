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Сенаторы приняли закон об изменении пенсионной системы
3 октября 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Совет Федерации в среду, 3 октября, на пленарном заседании одобрил закон об изменении пенсионного законодательства, в том числе увеличение возраста выхода на пенсию.
За изменение пенсионного законодательства проголосовали 149 сенаторов, против выступили пять сенаторов и трое воздержались, - сообщает ТАСС.
Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.
Ранее законопроект приняла Госдума. Правительство предлагало увеличить пенсионный возраст для женщин на восемь лет, до 63 лет. Президент РФ Владимир Путин предложил смягчить закон. Теперь женщины будут уходить на заслуженный отдых в 60 лет.
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