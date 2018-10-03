Ученые провели исследование и выявили средство для замедлении старения

C годами человек начинает стареть на клеточном уровне. Ученые знают, что в человеческом организме происходит процесс накопления поврежденных клеток, и если в молодом возрасте иммунная система спокойно борется с ними, то с возрастом иммунитет снижается, а стареющих клеток становится больше.

Американские ученые провели исследывание и доказали очередную пользу для живого организма овощей и фруктов. Ученые из Университета Миннесоты и Клиники Майо в США обнаружили, что природное вещество физетин, содержащееся во многих овощах и фруктах, не только укрепляет здоровье, но увеличивает продолжительность жизни.

Исследование проводилось на лабораторных мышах. Оказалось, что физетин снижает уровень поврежденных клеток в организме стареющих животных, сообщается на сайте EurekAlert. А когда становится меньше дефектных клетое, улучшается состояние здоровья и увеличивается продолжительность жизни мышей.

Ученые -медики полагают, что физетин влияет на продолжительность периода жизни, если организм находится в нормальном состоянии, даже у возрастного живого организма.