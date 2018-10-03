Шаргунов высказался о предложении Путина смягчить 282-ю статью об экстремизме

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина изменения в статью 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

«Президент внёс закон о частичной декриминализации 282 статьи УК. Частичной, но важной. Теперь не будут дебютантов в деле экстрима автоматом зачислять в уголовники. Нужный сигнал - особенно для исполнителей на местах. Хотелось бы прекращения многих уголовок, которые уже есть», — написал главред издания «Свободная пресса», парламентарий Сергей Шаргунов на своей странице в Twitter.

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, исключающий уголовное наказание по «экстремистской» ст. 282 УК РФ в некоторых случаях. Российский лидер предложил привлекать людей по этой статье к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности страны, только в случае, если в течение года до этого нарушитель привлекался к административной ответственности за аналогичные проступки.