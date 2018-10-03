Парижский автосалон уходит в небо

В Париже стартовал традиционный всемирный автосалон. Первые два дня его работы по традиции были открыты для прессы и вип-посетителей. Для широкой публики салон откроется завтра.

Пустые пространства между стендами в некоторых павильонах, уменьшение числа участников, а также полное исчезновение девушек-моделей, представляющих ведущие новинки производителей, бросались в глаза.









Новинки, тем не менее, были, и не только в области авто и мотостроения. Помимо многочисленных классических премьер ведущих компаний авто и моторынка, на салоне был выставлен автомобиль на солнечных батареях, собранный год назад студентами из Германии, и уже принявший участие в австралийском ралли. Как выяснил АН в беседе с конструкторами, для полной зарядки батареи от солнца необходимо было всего 12 часов.









Кроме того, помимо автомобилей и мотоциклов на салоне впервые был выставлен и аппарат, рассчитанный для передвижения по воздуху, и по форме повторяющий дрон.









В отличие от дрона этот аппарат предполагал пилота и был рассчитан на 2 пассажиров. По стоимости новинка оценивалась в 200 тысяч евро, развивала скорость до 250 км в час и была рассчитана на час полета. Она также была удобна в парковке, могла питаться как от электрических батарей, так и от двигателя внутреннего сгорания. В течение трех лет авторы предполагают запустить аппарат в массовое производство, однако серьезной проблемой могут стать европейские нормы передвижения в воздушном пространстве. Именно поэтому предполагается, что использование аппарата начнется с США, в связи с тем, что воздушное пространство здесь менее регламентировано, чем в Европе.















