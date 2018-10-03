Перенос выходных дней и рабочий календарь на 2019 год утверждены

Правительство РФ утвердило постановление о переносе выходных дней и рабочий календарь на 2019 год.

Документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Минтруд сообщил об одобрении переноса выходных дней в 2019 году

Ранее в конце сентября российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных и праздничных дней в 2019 году. Новогодние каникулы у россиян начнутся 30 декабря 2018 года и закончатся 8 января 2019 года. Трудящеся смогут отдохнуть 10 дней. В мае получилось девять праздничных дней отдыха.

На основании того, что в 2019 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая.

"Перенести в 2019 году следующие выходные дни:

с субботы 5 января на четверг 2 мая;

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;

с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая", - указано в постановлении, подписанном премьером.