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Перенос выходных дней и рабочий календарь на 2019 год утверждены
3 октября 2018, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство РФ утвердило постановление о переносе выходных дней и рабочий календарь на 2019 год.
Документ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
Ранее в конце сентября российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила перенос выходных и праздничных дней в 2019 году. Новогодние каникулы у россиян начнутся 30 декабря 2018 года и закончатся 8 января 2019 года. Трудящеся смогут отдохнуть 10 дней. В мае получилось девять праздничных дней отдыха.
На основании того, что в 2019 году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 2 и 3 мая.
"Перенести в 2019 году следующие выходные дни:
с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая", - указано в постановлении, подписанном премьером.
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