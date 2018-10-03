Племянница Скрипаля не верит в причастность Боширова и Петрова к отравлению дяди

Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория не верит в причастность Руслана Боширова и Александра Петрова к отравлению своего дяди и двоюродной сестры Юлии Скрипаль в британском городе Солсбери. Скрипаль не поверил в причастность России к своему отравлению "Новичком"

Британские власти подозревают россиян Петрова и Боширова в отравлении Скрипалей. Виктория Скрипаль хотела бы встретиться с Петровым и Бошировым. В интервью "Известиям" она предположила, что личная встреча с ними поможет доказать невиновность россиян.

"Пока я могу верить только на слово, а после встречи всё станет понятно. Доказательств их вовлеченности в инцидент до сих пор нет — ведь камер у дома Скрипалей не было", - говорит племянница Скрипаля. Виктория отметила, что Лондон "повесил ярлык «отравителей» на двух граждан России, даже не предоставив возможности Москве ознакомиться с ходом следствия". И подчеркнула, что Боширов и Петров должны иметь право доказать всем свою невиновность.

По словам Виктории Скрипаль, сейчас делается паспорт бабушке - матери ее дяди. Но она надеется, что дядя и сестра вернутся в Россию.

С отравленным Скрипалем, после того как он вышел из комы, встречался британский журналист "Би-Би-Си" Марк Урба.