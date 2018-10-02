//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Звезда «Брата-2» из-за предательства мужа пыталась покончить с собой
- Любящий муж Галкин оправдался за "пошлый" комментарий о жене Пугачевой
- Жена Петросяна Степаненко отменила концерты из-за болезни
- Дочь Веры Глаголевой опубликовала семейные фото с мамой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Донбассе фермеры перестали скрывать урожай
2 октября 2018, 22:48 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
В Донецке заработал закон, стимулирующий развитие сельского хозяйства. Предварительных данных пока нет. Донецкие фермеры еще только начали жить в новых условиях, и присматриваются к новому закону. Он лишь недавно опубликован.
Как пояснил корреспонденту АН представитель парламента официального Донецка, раньше в ДНР была ситуация, когда аграрии вынуждены были прятать урожай. Его нужно было регистрировать. Незарегистрированный урожай изымался в пользу государства. Теперь изъятие отменилось.
По словам самих аграриев, они уже перестали бояться визита проверяющих органов.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
//Армия
//Новости Гнездо.ру
//Политика
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Туризм
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
//Политика
//Новости СМИ2
В студенческом общежитии в Бельгии обнаружено тело россиянки
//В мире
Лукашенко потребовал отменить запрет на продажу алкоголя ночью
//Новости Redtram
//В мире
На Украине начальник поезда вытолкнула пассажира из вагона на ходу
//Общество
Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые сутки
//Общество
Археологическая экспедиция в Керчи обнаружила костяную статуэтку бога Гарпократа
//Политика
Еще один губернатор объявил от отставке, в Курганской обл ушел Алексей Кокорин
//В мире
В Киеве назвали готовую прийти на помощь Украине силу в случае войны с Россией
//Общество
МВД: грабившим у пассажиров метро мобильные телефоны грозит до 12 лет колонии
//Культура
Жванецкий о смерти Карцева: "Рома был мне как брат, а сегодня я остался один"
//Культура
Внучка Романа Карцева подтвердила, что актер умер 2 октября утром
//Общество
Сотрудник госохраны ДНР отметил подозрительную деталь на видео с Захарченко
//В мире
Ляшко упрекнул Европу: "Ей нужны норковые шубки, газ, алмазы" из России
СМИ предрекли мощный удар по американской экономике после введения новых санкций
//Общество
Донецкая разведка заметила признаки подготовки Украины к развязыванию войны
В Госдуме прокомментировали планируемое введение нормы энергопотребления
//В мире
В Крыму назвали слова Климкина о ядерном оружии на полуострове "бредом"
Любящий муж Галкин оправдался за "пошлый" комментарий о жене Пугачевой