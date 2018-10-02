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Эксперт прокомментировал угрозу США уничтожить ракеты РФ

2 октября 2018, 19:10 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт прокомментировал угрозу США уничтожить ракеты РФ
pixabay.com

Эксперт прокомментировал слова посла Соединенных штатов Америки в НАТО о готовности Вашингтона уничтожить запрещенное Договором о РСМД российское оружие прежде, чем системы приведут в действие. 

США пригрозили уничтожением российских ракет

США пригрозили уничтожением российских ракет

Газета «Известия» опубликовала материал, в котором военный эксперт Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», прокомментировал слова посла США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон.

Напомним, как ранее сообщали АН, Бейли-Хатчинсон заявила, что Белый дом нанесет удар по российским ракетам средней и малой дальности еще до того, как это оружие станет функционировать.

По словам эксперта, любые безосновательные обвинения Вашингтона в том, что российская сторона нарушает договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, носят политически ангажированный характер.

Коротченко уверен, что заявления о возможности превентивного удара по РФ абсолютно неприменимы к стране-ядерной державе, так как любая атака может завершиться ликвидацией агрессора.

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