Женщина с ребенком погибли при пожаре в Егорьевске

Как передает пресс-служба ведомства, смерть женщины и ребенка при пожаре в Егорьевске расследуют в областном СКР.

Пожар произошел в квартире. Тела 29-летней женщины и ее 8-летнего сына обнаружили 1 октября в ходе ликвидации пожара. Как полагают эксперты, в квартире от масляного обогревателя загорелся диван. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.