Женщина с ребенком погибли при пожаре в Егорьевске
2 октября 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба ведомства, смерть женщины и ребенка при пожаре в Егорьевске расследуют в областном СКР.
Пожар произошел в квартире. Тела 29-летней женщины и ее 8-летнего сына обнаружили 1 октября в ходе ликвидации пожара. Как полагают эксперты, в квартире от масляного обогревателя загорелся диван. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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