В Бурятии начался рейд против браконьеров
2 октября 2018, 16:50 [ «Аргументы Недели» ]
В Бурятии в рейд вышли сотрудники рыбоохраны и оперативники ОМОНа. Они занимаются ловлей браконьеров. В республике начался нерест омуля. Рыба пошла на мелководье, и нарушители отправились за незаконным уловом.
«На данный момент мы никого здесь не застигли. И либо они убежали, либо их здесь не было. Для того, чтобы их не обнаружили, стараются ставить на берегах осведомителей и наблюдателей, которые с помощью телефона, раций сообщает передвижение оперативных групп», - рассказал Дмитрий Верхозин, государственный инспектор федерального агентства по рыболовству. Об этом сообщает ОТР.
Также, как пишет Телеинформ с ссылкой на Росводресурсов, уровень воды в озере Байкал по состоянию на 28 сентября 2018 года составил 456 метров 82 сантиметра.
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