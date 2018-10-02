В Бурятии начался рейд против браконьеров

В Бурятии в рейд вышли сотрудники рыбоохраны и оперативники ОМОНа. Они занимаются ловлей браконьеров. В республике начался нерест омуля. Рыба пошла на мелководье, и нарушители отправились за незаконным уловом.

«На данный момент мы никого здесь не застигли. И либо они убежали, либо их здесь не было. Для того, чтобы их не обнаружили, стараются ставить на берегах осведомителей и наблюдателей, которые с помощью телефона, раций сообщает передвижение оперативных групп», - рассказал Дмитрий Верхозин, государственный инспектор федерального агентства по рыболовству. Об этом сообщает ОТР.

Также, как пишет Телеинформ с ссылкой на Росводресурсов, уровень воды в озере Байкал по состоянию на 28 сентября 2018 года составил 456 метров 82 сантиметра.