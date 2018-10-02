Борис Дубровский: Ситуация с вывозом отходов в Челябинске преломлена

Борис Дубровский лично проконтролировал качество уборки контейнерных площадок Курчатовского и Калининского района - именно по ним в правительство региона поступило максимальное количество жалоб. Итогом проверки стало совещание, на котором глава региона распорядился выделить дополнительные 20 миллионов рублей, а также найти еще 20 мусоровозов и несколько погрузчиков. Кроме того, нужны водители категории "С".

Напомним, что на прошлой неделе глава города Евгений Тефтелев ввел режим ЧС, а вчера он был продлен.

- Сегодня фактически в антикризисном режиме ведется перестройка системы управления процессом вывоза мусора из города, - уточнил Борис Дубровский. - Ряд аффилированных и сегодня уже можно сказать недобросовестных перевозчиков отказались в одностороннем порядке продолжать свою деятельность, что и привело к накоплению отходов. Я считаю, что эти перевозчики проявили себя как социально безответственный бизнес, продемонстрировали наплевательское отношение к людям.



Губернатор выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут их действиям компетентную оценку. Однако уже сейчас благодаря действиям городских и областных властей горожане заявляют, что мусор убирается регулярно, а захламленных контейнерных площадок становится с каждым днем намного меньше. Отходы продолжают вывозить ударными темпами в круглосуточном режиме.

- Ситуация переломлена, но остается сложной, - подытожил глава Южного Урала Борис Дубровский. - Поставлена задача мобилизовать все ресурсы для того, чтобы закрепить положительную динамику и полностью устранить проблему.