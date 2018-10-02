Астроном рассказал о самом непредсказуемом метеорном потоке года

В начале октября Земля пройдет через метеорный поток. Астрономы называют его самым непредсказуемым звездопадом года. Речь идет о Драконидах – метеорном потоке, порожденном кометой Джакобини-Циннера.

Как полагает старший научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, радиант этого потока находится в созвездии Дракона. Об этом сообщает НСН.

«Это околополярное созвездие Северного полушария, оно незаходящее и висит высоко в небе. Для всех жителей Северного полушария созвездие доступно для наблюдения. Оттуда и будут «вылетать» Дракониды», - рассказал эксперт.