В России стало невозможно купить импортные вакцины от гриппа. О том, что вакцины зарубежного производства оказались недоступны нашим соотечественникам, сообщила газета "Ведомости".

По данным издания, импортных вакцин от гриппа не оказалось даже в платных медицинских центрах. Но в одной из московских клиник, куда обратился журналист, имелся один из препаратов против гриппа. В клинике объяснили, что из-за сокращения поставок в Россию его завезли меньше, чем необходимо.

Самый популярный препарат, который используют от гриппа — "Инфлювак" производства Нидерландов. Но в этом году вакцину в Россию не привезли и не привезут, так как у производителей в Нидерландах большое количество заказов. Заявку на изготовление этого препарата для России не удовлетворили даже частично.

Минздрав России предоставляет бесплатно только отечественные вакцины, а вопросы поставок лекарств находятся в ведении производителей.