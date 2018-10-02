В России стало невозможно купить импортные вакцины от гриппа?
2 октября 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
В России стало невозможно купить импортные вакцины от гриппа. О том, что вакцины зарубежного производства оказались недоступны нашим соотечественникам, сообщила газета "Ведомости".
По данным издания, импортных вакцин от гриппа не оказалось даже в платных медицинских центрах. Но в одной из московских клиник, куда обратился журналист, имелся один из препаратов против гриппа. В клинике объяснили, что из-за сокращения поставок в Россию его завезли меньше, чем необходимо.
Самый популярный препарат, который используют от гриппа — "Инфлювак" производства Нидерландов. Но в этом году вакцину в Россию не привезли и не привезут, так как у производителей в Нидерландах большое количество заказов. Заявку на изготовление этого препарата для России не удовлетворили даже частично.
Минздрав России предоставляет бесплатно только отечественные вакцины, а вопросы поставок лекарств находятся в ведении производителей.
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