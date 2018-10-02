Украина войдет в систему ПРО США

Большая группа украинских военных начало обучение на американских системах ПРО Patriot на одной из военных баз США. В следующем году может начаться поставка этих комплексов на Украину.

Как рассказал источник в силовых структурах ДНР, группа военных украинской армии численностью порядка двадцати человек отправилась за океан в конце лета. В октябре ее сменит еще одна группа. Таким образом будут сформированы первые расчеты для работы на комплексе Patriot, которые затем станут инструкторами. Сами американцы, как говорит источник, не рвутся в «незалежную», так как системы ПРО станут одной из важнейший целей для российских ракет, в случае обострения ситуации между нашими странами.

Если Конгресс США одобрит поставки противоракетного комплекса, то первые системы могут оказаться на Украине уже в начале следующего года. Вероятно, их стартовые позиции будут дислоцированы в Западной Украине. Как только они заступят на боевое дежурство, то будут включены в единую систему управления ПРО США т.н. «третьего позиционного района».