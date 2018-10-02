МВД: грабившим у пассажиров метро мобильные телефоны грозит до 12 лет колонии

Задержанным по подозрению в грабеже в московском метрополитене двум молодым людям грозит лишение свободы на срок до 12 лет. В Москве в полицию обратился 20-летний приезжий и заявил, что в метро в вагоне двое неизвестных мужчин вырвали у него из рук мобильный телефон и скрылись.

Один из подозреваемых, 24-летний приезжий, был задержан оперативниками УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве по горячим следам, недалеко от места происшествия.

По данным столичной полиции, второго злоумышленника полицейские задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства на Волгоградском проспекте в Москве. Следственным управлением УВД на ММ возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Как установило следствие, один из подозреваемых вырвал у потерпевшего из рук мобильный телефон и стал убегать, а его подельник, находясь рядом с ограбленным парнем, мешал ему преследовать убегающего грабителя. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "МК" опубликовал видеозапись.