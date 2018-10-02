Козак поддержал введение социальной нормы энергопотребления для населения
2 октября 2018, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]
Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложения Минэкономразвития и Минэнерго по введению социальной нормы энергопотребления для населения. Официальный представитель вице-премьера Илья Джус уточнил, что Козак поддерживает введение соцнормы.
По его словам, в правительстве давно обсуждается тема "расшивки" перекрестного субсидирования в электроэнергетике, а конкретные параметры применения тарифов еще прорабатываются. Джус подтвердил, что на совещании у Козака 19 сентября "рассматривался комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидирования и его более справедливого распределения между группами потребителей", - передает ТАСС.
В правительстве вернулись к обсуждению введения социальной нормы энергопотребления для населения, написал ранее "Коммерсантъ".
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