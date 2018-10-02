Сотрудник госохраны ДНР отметил подозрительную деталь на видео с Захарченко

В кадр попал микроавтобус медиков. В прибывшем кортеже Александра Захарченко его не было. По крайней мере, на парковку медицинский автомобиль он не заезжал. На эту деталь обратил внимание бывший сотрудник республиканской госохраны (аналог российского ФСО). Он внимательно отсмотрел видео, распространенное телеканалом Россия-1 в сюжете про гибель главы Донецкой народной республики.

На самом деле, микроавтобус мог попросту не попасть в поле съемки камер наружного наблюдения. Место, где находится кафе «Сепар», в котором произошел теракт, достаточно сложное для автомобилистов. Там широкий сквер с прогулочной зоной, проезжая часть узкая. Места на парковке в зоне камер могло банально не хватить.

Кроме того, в паре кварталов от кафе находится крупнейший медицинский центр. Доехать от него — минута времени, даже без спецсигналов.

Анализ других кадров бывшим сотрудником РГСУ говорит о том, что у охраны не было ни малейшего подозрения на возможность теракта. Судя по поведению сотрудников никаких угроз не было.