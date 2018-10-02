Сколько можно отсудить за незаконное содержание под стражей?

Житель Санкт-Петербурга, отсидевший в камере следственного изолятора за ошибочное обвинение в совершении тяжкого преступления, отсудил у государства 2360000 рублей.



Причём суды первых инстанций поначалу отказали ему в иске на данную сумму, ограничившись 150000 руб. за весь период незаконного заключения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ встала на сторону истца.



Во внимание были приняты те обстоятельства, что мужчина заботился о своих престарелых родителях, имеет на иждивении несовершеннолетнего сына, которому тоже помогал. Из тюрьмы он был лишён такой возможности. При этом запросил истец не так уж и много - всего 2000 рублей за каждый день, проведённый в заключении.



При этом Верховный суд не присудил ему компенсацию за разрыв социальных связей, невозможность создать семью. Суд руководствовался статьей 151 Гражданского Кодекса РФ и решением специального пленума Верховного суда РФ (№ 10 от 20 декабря 1994 года) о компенсации морального вреда. Также он указал нижестоящим судебным инстанциям о членстве России в Конвенции по защите прав человека, которая также регламентирует порядок компенсации морального ущерба и определяет понятие моральных страданий.



Подобный прецедент будет полезен другим незаконным узникам, да и государство в лице следователей и обвинителей будет тщательнее разбираться в уголовных делах, чтобы потом не быть наказанным рублём.



