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Тарифное регулирование в действии

2 октября 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Тарифное регулирование в действии

На планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты обсудили результаты тарифного регулирования на жилищно-коммунальные услуги.

Подробную информацию по этой теме доложил руководитель краевого департамента цен и тарифов Сергей Милованов.

По информации комитета Законодательного Собрания по вопросам строительства и ЖКХ, в первом полугодии 2018 года департамент РЭК принял необходимые меры по недопущению роста стоимости коммуналки. И поэтому с января по июль люди платили за газ, свет и воду по расценкам, действовавшим по прошлый декабрь включительно. Среднее же увеличение вносимой кубанскими потребителями платы за ЖКУ за шесть месяцев с начала этого года не превысило установленных правительством Российской Федерации четырех процентов. В отдельных случаях для абонентов льготные тарифы были установлены даже ниже их экономически обоснованного уровня. Компенсирует выпадающие доходы краевой бюджет.

По мнению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, тарифное регулирование должно быть направлено на достижение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций и призвано обеспечивать доступность ЖКУ для людей и эффективное функционирование предприятий жилищно-коммунального комплекса.

По словам руководителя РЭК Сергея Милованова, на 1 сентября этого года среднекраевой рост платежей жителей Кубани составил 3, 32 процента. При этом руководитель ведомства отметил – тарифы хоть и растут год от года, но на модернизации ресурсоснабжающих систем это пока, к сожалению, никак положительно не отражается. Инвестпрограммы профильными предприятиями практически не исполняются, в деятельности организаций фиксируется немало недочетов.

- 30 процентов из них связаны с работой по неустановленным тарифам, 40 - с непредоставлением фирмами необходимой документации, - сказал Милованов, отвечая на вопрос председателя ЗСК о том, какие именно нарушения допускают коммунальные компании.

Что касается стоимости услуг по вывозу мусора, то они, по мнению депутатов, чрезмерно высокие. Это связано с включением в квитанцию платы за негативное воздействие на экологию при размещении мусорных свалок. Но в силу того, что сейчас на основании принятого в июне этого года правительством РФ решения о снижении ставок платы за ущерб природе РЭК пересмотрел цены на захоронение мусора в сторону их снижения, финансовая нагрузка на потребителя не должна превышать определенных значений.

- Надеюсь, наша совместная работа позволит сдерживать желание некоторых представителей бизнеса в увеличении ими тарифов и создать приемлемые условия для людей, - заключил Юрий Бурлачко.

Председатель профильного комитета ЗСК Владимир Лыбанев, в свою очередь, назвал работу ведомства по регулированию тарифов

положительной. Но отметил острую нехватку существующих в крае самих инвестиционных программ по ремонту, модернизации и создании новых мощностей в системах снабжения потребителей коммунальными ресурсами.

«Это вызывает особое беспокойство комитета. К тому же те инвестпрограммы, которые были все-таки приняты, имеют крайне низкое исполнение. И это при том, что источником их финансирования является тариф. Утверждение самих программ, как известно, недопустимо без утверждения в муниципалитетах схем водоснабжения и водоотведения. Поэтому прошу коллег проверить в своих округах наличие этих самых схем и заодно изучить перспективы разработки инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций».

По итогам совещания его участники приняли резолюцию. Региональной энергетической комиссии рекомендовали до 1 ноября этого года внести в профильный комитет ЗСК предложения по совершенствованию законодательства в части установления ответственности регулируемых организаций за неисполнение инвестиционных программ. А депутатам – проверить в округах наличие схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Отдельно перед парламентариями поставлена задача изучить перспективы разработки инвестпрограмм для ресурсоснабжающих предприятий.

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