Депутаты рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи детям

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко 1 октября провел в стенах кубанского парламента планерное совещание, на котором рассматривались вопросы повышения качества и доступности оказания медицинской помощи детям в Краснодарском крае.

Предваряя обсуждение, Юрий Бурлачко подчеркнул, что вопросы охраны здоровья детей в кубанском парламенте всегда на особом контроле. Он напомнил, что 2018 — 2027 годы объявлены в России Десятилетием детства. Кроме этого, Президент в своем майском Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» обозначил демографию среди приоритетных задач.

- На Кубани из почти 5,5 миллиона жителей более 1 миллиона — дети. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, улучшения демографических показателей прямая наша с вами задача, – отметил спикер ЗСК.

Также Юрий Бурлачко подчеркнул, что успехи у кубанской медицины есть, они видны на общероссийском уровне. В качестве примера он привёл публикацию в «Российской газете», в которой названы самые здоровые регионы России. В лидирующей группе оказались представители Северного Кавказа и Краснодарский край.

Министр здравоохранения края Евгений Филиппов подробно рассказал о текущей ситуации и о том, какие меры принимаются в регионе по повышению качества и доступности медицинской помощи детям. По его словам, на протяжении последних лет в крае регистрируются стабильно низкие показатели младенческой смертности. За 5 лет она снизилась на 25,4%: с 5,9% в 2013 году до 4,4% в 2017 году. Все виды медицинской помощи детям оказываются в 163 учреждениях здравоохранения, с ними работают более полутора тысяч врачей-педиатров. Детские медучреждения ремонтируются, оснащаются современным оборудованием.

Как заверил Евгений Филиппов, имеющиеся в детском здравоохранении проблемы поможет решить региональный проект «Программа развития детского здравоохранения Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Выполнение программы рассчитано до 2024 года и включает в себя ремонт медорганизаций педиатрической службы, развитие профилактического направления в педиатрии, повышение квалификации медработников, внедрение стационарзамещающих технологий в амбулаторном звене, строительство и оснащение хирургического корпуса Детской краевой клинической больницы и целый ряд других мероприятий по совершенствованию медицинского обслуживания детей.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский отметил большую работу профильного министерства, а также призвал его активнее решать проблемные вопросы. Он напомнил, что комитет провел несколько выездных совещаний на тему улучшения демографической ситуации в крае.

- Вопросы качества и доступности медицинской помощи детям стали основными вопросами повестки дня выездных мероприятий комитета в период с июня по сентябрь текущего года. Также в рамках контроля за реализацией майского Указа Президента Российской Федерации при подготовке презентаций муниципальных образований в Законодательном Собрании края вопросы демографии изучены в Кореновском, Тимашевском и в Новокубанском районах, – сказал Николай Петропавловский.

В ходе обсуждения депутаты Александр Шустенков, Андрей Булдин, Денис Хмелевской интересовались вопросами наличия и оснащенности медкабинетов в школах, организации прохождения юными спортсменами медосмотров, развития учреждений по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Павел Соколенко заострил внимание на том, почему такой большой процент детей – свыше 62 процентов – имеют отклонения в состоянии здоровья. По словам министра, эта проблема комплексная и связана с плохой экологией, нарушением режима питания и рядом других, как объективных, так и субъективных факторов.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко отдельно отметил проблему укомплектованности детского здравоохранения кадрами. «Вы указали, что по целевому набору сейчас учится 60 студентов по специальности «Педиатрия», но достаточно ли этого?», - задал он вопрос Евгению Филиппову.

Министр отметил, что, помимо этого, на педиатров учатся на каждом из 6 курсов по 200 студентов, и работа по привлечению специалистов в отрасль продолжается.

В этой связи первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко посоветовал использовать возможности, которые предоставляет программа «Земский доктор» в расширенном формате. Благодаря просьбе врача из Гулькевичского района, которую он озвучил на приеме у председателя правительства Дмитрия Медведева, с этого года возможность получить миллион рублей появилась и у врачей, переехавших работать в малые города с численностью населения менее 50 тысяч человек.

Подводя итог обсуждению, Юрий Бурлачко подчеркнул, что профильный комитет ЗСК всегда открыт для совместной работы, как и депутаты Законодательного Собрания, а также поздравил министра и всех его коллег с Международным днём врача, который отмечался 1 октября.

По итогам обсуждения законодатели приняли резолюцию. В ней содержатся предложения по совершенствованию медицинского обслуживания детского населения и улучшению демографической ситуации в регионе в целом. В частности, министерству здравоохранения было рекомендовано организовать реализацию программы развития детского здравоохранения Краснодарского края и контролировать достижение основных целевых показателей, заложенных в документе. Главам муниципальных образований депутаты предложили оказывать меры социальной поддержки медработникам, обеспечить транспортную доступность медучреждений для жителей отдаленных населенных пунктов. Одним из главных пунктов резолюции

стала рекомендация проводить широкомасштабную информационную работу в средствах массовой информации по пропаганде семейных ценностей, родительской ответственности за жизнь и здоровье детей.