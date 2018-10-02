Bloomberg раскрыло доходы российских миллиардеров

Согласно данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, совокупный капитал российских миллиардеров за девять месяцев 2018 года вырос на 18,5 миллиарда долларов. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон занимает первое место в рейтинге среди российских миллиардеров и 38-е место в общем рейтинге с состоянием в $21,6 млрд, его капитал в этом году увеличился на 4,93 миллиарда долларов.

На 1 октября текущего года его состояние оценивается в 21,6 миллиарда долларов.

Второе место в рейтинге у главы совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. За указанный период он заработал 2,55 миллиарда долларов. Его размер состояния достиг 20,6 миллиарда долларов.

В ТОП-3 вошел основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов. Миллиардер увечил за этот год свой капитал на 491 миллион долларов. Теперь его доход составляет 20,2 миллиарда долларов.