В сети готовятся к введению норм энергопотребления: «Срочно запасаем свечки»

Пользователи социальных сетей сегодня с утра начали обсуждать новость о возможной реформе в энергопотреблении. В правительстве вернулись к обсуждению введения социальной нормы энергопотребления для населения. В России настаивают на введении социальной нормы энергопотребления

На Урале народ считает, что введение соцнорм на электричество это только пролог будущих абсурдных решений властей, - сообщает URA.RU.

В основном люди это возможное нововведение ругают и критикуют: «Опять хотят денег от населения. Сколько же можно народ гнобить?», «Совсем уже нечем заняться». Люди, обладающие чувством юмора, начали шутя придумывать, как сохранить грядущее возможное увеличение оплаты за электроэнергию: «Срочно запасаем свечки», «Будем сидеть при свете костра», «Лучины из березы долго горят».

Некоторые россияне полагают, что каждая реформа, предлагаемая правительством, хуже предыдущей. «До норм на воздухопотребление осталось совсем чуть-чуть», «Не далек тот день, когда и налог на жизнь введут», «Скоро соцнорму на воздух введут», — пишут пользователи сетей, прочитав сегодня утренние новости в Интернете.