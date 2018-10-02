Дуров прокомментировал утечку IP-адресов пользователей Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал информацию об утечке IP-адресов пользователей этого мессенджера. В приложении Telegram была зафиксирована утечка IP-адресов пользователей во время звонков через мессенджер из-за одноранговой системы сервера P2P, - сообщает "Свободная пресса".

Дуров оправдался в своем канале в Telegram: "Telegram Desktop, которая используется менее чем в 0,01% вызовов Telegram, была единственной платформой, на которой эта настройка отсутствовала". Основатель Telegram отметил, что благодаря исследователю, который указал на это, проведена работа Telegram Desktop совместимая с остальными приложениями мессенджера.

Отметим, специалист в области безопасности, который обнаружил утечку IP-адресов пользователей, получил премию около 2,3 тысячи долларов.