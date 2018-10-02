В ДНР заподозрили министра связи в работе на СБУ

Глава Минсвязи официального Донецка Виктор Яценко попал под подозрение в работе на украинские спецслужбы. О том, что Виктор Яценко может "сливать" все переговоры первых лиц украинским спецслужбам, корреспонденту АН рассказал бывший сотрудник РГСО.

Эта служба была аналогом российского ФСО. После гибели Александра Захарченко её расформировали. Сейчас ведомство находится в стадии реорганизации. Ведомство исчезло, но наиболее профессиональных сотрудников было решено сохранить в силовых структурах. Поводом для их подозрений главного донецкого связиста в ещё и связях с СБУ послужила запись переговоров первых лиц официального Донецка. Вроде как, некоторые разговоры проходили по каналам внутренней донецкой сотовой связи. Ими заведует оператор "Феникс" .

К разговорам, которые проходили через украинского оператора мобильной связи, у силовиков вопросов нет. Их украинские спецслужбы действительно могли перехватить. Вопросы появились к "Фениксу". Как СБУ удалось записать разговоры внутри сети этого оператора мобильной связи неизвестно.