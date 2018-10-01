Военное ведомство официального Луганска продемонстрировало американский беспилотник, сбрасывающий гранаты. Аппарат был сбит на передовой. Его сбили прямо над окопами луганской армии. Так военному ведомству удалось получить доказательство нарушения действующего перемирия. Кроме того были выявлены признаки использования серых схем для поставки украинским военным американской продукции.

Сами схемы не раскрывается. Сообщается, что сбрасывающий гранаты "беспилотник" был закуплен у американской фирмы Stampede Presentation Products Inc. Луганские разведчики выявили четыре случая неофициально поставки беспилотников в подразделения ВСУ. Сейчас они стоят на вооружении в 14 и в 53 бригадах украинской армии.

"Подобная аппаратура поставляется в ВСУ западными спецслужбами", - пояснили в военном ведомстве официального Луганска при комментировании предоставленной информации.