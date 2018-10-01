Две новые электростанции заработали в Крыму

Таврическая и Балаклавская ТЭС закончили пусконаладочные работы и с 1 октября начали работать. Об этом на совещании по поводу подготовки ЮФО к отопительному сезону сообщил замминистра энергетики Андрей Черезов.

По словам чиновника, у Крыма теперь есть на 500 МВт мощности больше, помимо той, что в настоящее время передается по энергомосту. Черезов также уточнил, что впереди серьезная работа, которая связана с окончательным вводом в эксплуатацию первых блоков станций, сообщают "Аргументы неделi. Крым". Как считает замминистра, на это уйдет около месяца.