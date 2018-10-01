Эксперт: Россиянам перевод на накопительную пенсию пока не грозит

Центробанк и Министерство финансов предложили автоматически включать россиян в новую накопительную пенсионную систему индивидуального пенсионного капитала. Если предложение будет одобрено, граждан без их согласия смогут переводить на накопительную пенсию, сообщает «Интерфакс».

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что предложенный механизм пока находится в стадии обсуждения и давать ему оценку преждевременно. Об этом пишет НСН.

«У разных ведомств разные точки зрения на этот счет. Я думаю, что к этому наверняка подключится Общественная палата, профсоюзы. Будет ли это по умолчанию или на усмотрение граждан - мне кажется, что рано комментировать это. Давайте подождем официально внесенного документа. Он до внесения должен быть размещен на интернет-ресурсах для обсуждения», - сказал эксперт.