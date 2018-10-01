Видео: в Московском зоопарке у сурикатов родились три детеныша

Трех маленьких сурикатиков, родившихся 6-го августа, гости Московского зоопарка смогут увидеть уже с сегодняшнего дня. Об этом в понедельник сообщается в пресс-релизе столичного парка.

"Сейчас шустрым малышам уже 1.5 месяца, их вес составляет не более 80 граммов. Однако маленькие сурикаты уже вовсю общаются со своими сородичами", - говорится в сообщении.

В зоопарке уточнили, что маленькие шустрые непоседы неутомимо носятся по вольеру и время от времени ныряют в песок. Но за ними внимательно смотрит новоиспеченная мама.

Все дело в ом, что маленькие сурикаты пока еще очень беззащитны и могут ненароком получить травмы, в том числе от своих довольно суетливых по сути своей сородичей.

Все лето животные провели во внешнем вольере. В настоящее же время они переехали во внутренний, поскольку температуры по вечерам опускаются ниже допустимых значений.