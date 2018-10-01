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В Иркутске детям, которые больны диабетом, стали выдавать инсулин
1 октября 2018, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске родителям, чьи дети больны сахарным диабетом, начали выдавать положенный по закону бесплатный инсулин. Дефицит препарата возник в августе и сентябре.
Ждать лекарства приходилось по несколько недель вместо десяти дней. Речь идет о препарате, который называется «Лантус». Это лекарство длительного действия, которое обычно колют на ночь, сообщает ОТР.
«Лантус длинный, который ночной инсулин, пришла в аптеку также в поликлинике нашей – нет, когда будет, не знаем. Пришла к врачу, она плечами пожала и сказала – купите сами тогда. Мне повезло: достали знакомые с Кавказа», - рассказала Татьяна Бражникова, мама ребёнка с диагнозом сахарный диабет.
Также, как передает Телеинформ с ссылкой на Иркутскстат, в Иркутской области 12,7% населения находится в возрасте старше 65 лет.
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