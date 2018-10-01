В Иркутске детям, которые больны диабетом, стали выдавать инсулин

В Иркутске родителям, чьи дети больны сахарным диабетом, начали выдавать положенный по закону бесплатный инсулин. Дефицит препарата возник в августе и сентябре.

Ждать лекарства приходилось по несколько недель вместо десяти дней. Речь идет о препарате, который называется «Лантус». Это лекарство длительного действия, которое обычно колют на ночь, сообщает ОТР.

«Лантус длинный, который ночной инсулин, пришла в аптеку также в поликлинике нашей – нет, когда будет, не знаем. Пришла к врачу, она плечами пожала и сказала – купите сами тогда. Мне повезло: достали знакомые с Кавказа», - рассказала Татьяна Бражникова, мама ребёнка с диагнозом сахарный диабет.

Также, как передает Телеинформ с ссылкой на Иркутскстат, в Иркутской области 12,7% населения находится в возрасте старше 65 лет.