Житель Подмосковья организовал свою нарколабораторию

Как передает пресс-служба областного отделения МВД России, жителя городского округа Истра, который организовал нарколабораторию в частном доме, задержали с амфетамином.

Специалисты остановили иномарку в поселке Восход, за рулем которой был мужчина в возрасте двадцати девяти лет. В машине обнаружили тринадцать свертков с амфетамином.

Как пишет сайт Подмосковье сегодня, заведено уголовное дело, мужчине грозит до двадцати лет тюрьмы.

Также, как передает Ридус, в Красногорском районе Московской области дикая пума напала на собаку во дворе дачного участка. Люди вызвали сотрудников службы приюта для бездомных животных, которые успокоили пуму с помощью снотворного.