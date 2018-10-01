Московские камеры начнут фиксировать автомобили без ОСАГО с ноября

В столице стартует проект, в рамках которого дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения будут теперь отслеживать у водителей наличие полисов обязательного автострахования.

Штрафы будут выписываться уже по решению МВД. Для проверки наличия полисов с помощью камер создается специальная IT-система. По сведениям "Коммерсанта", тестовый запуск системы проверки ОСАГО планируется всего на одной камере: будут проверяться все проезжающие мимо нее автомобили.

Проект по проверке наличия полисов обязательного страхования должен был быть запущен еще в 2016 году, но потом по разным причинам неоднократно откладывался.