Парень умер после посвящения в студенты в Солнечногорском районе

Семнадцатилетний подросток скончался в номере базы отдыха в Солнечногорском районе после того, как отметил посвящение в студенты. Его смерть проверяют следователи, сообщает пресс-служба областного ГСУ СКР.

«Проводятся опросы однокурсников и иных очевидцев произошедшего. Изъяты образцы алкогольных напитков, употребляемых во время отдыха», - уточнили эксперты. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.